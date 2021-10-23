Джокеры Де Дзерби сделали результат в Полтаве: видео голов и обзор матча

Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Полтаве встречались соседи по турнирной таблице, что придавало игре лидеров чемпионата особую остроту. Мы вели онлайн матча Ворскла – Шахтер на нашем сайте.

В первом тайме полтавчане остались в меньшинстве, после удаления Оливье Тилля.

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Во второй половине игры "горняки" воспользовались своим численным преимуществом и сумели забить в ворота Ризныка два гола.

Сработали джокеры Роберто Де Дзерби.

Первым на 65-й минуте игры отличился бразилец Тете.

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Спустя семь минут, Манор Соломон обыгрался с Марлосом и вколотил второй мяч в ворота Ризныка.

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Ворскла – Шахтер – 0:2.

Голы: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане – Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педриньо (Тете, 46).

ОБЗОР МАТЧА

После 12-ти сыгранных матчей донецкий Шахтер сравнялся по очкам с киевским Динамо, по крайней мере до завтрашнего дня. Полтавчане не смогли увеличить свою четырехматчевую победную серию. После поражения от "горняков", Ворскла удержалась на третьем месте.