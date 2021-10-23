23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла 0
Шахтер 2
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
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Джокеры Де Дзерби сделали результат в Полтаве: видео голов и обзор матча

Сергей Шаховец
23 октября, 19:30
В центральном матче 12-го тура УПЛ донецкий Шахтер одержал выездную победу над полтавской Ворсклой со счетом 2:0

Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В Полтаве встречались соседи по турнирной таблице, что придавало игре лидеров чемпионата особую остроту. Мы вели онлайн матча Ворскла – Шахтер на нашем сайте.

В первом тайме полтавчане остались в меньшинстве, после удаления Оливье Тилля.

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Во второй половине игры "горняки" воспользовались своим численным преимуществом и сумели забить в ворота Ризныка два гола.

Сработали джокеры Роберто Де Дзерби.

Первым на 65-й минуте игры отличился бразилец Тете.

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Спустя семь минут, Манор Соломон обыгрался с Марлосом и вколотил второй мяч в ворота Ризныка.

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Украинская Премьер-лига. 12 тур.

Ворскла – Шахтер – 0:2.

Голы: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане – Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педриньо (Тете, 46).

ОБЗОР МАТЧА

После 12-ти сыгранных матчей донецкий Шахтер сравнялся по очкам с киевским Динамо, по крайней мере до завтрашнего дня. Полтавчане не смогли увеличить свою четырехматчевую победную серию. После поражения от "горняков", Ворскла удержалась на третьем месте.

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