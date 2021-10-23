23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 17:00
Ворскла 0
Шахтар 2
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
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Джокери Де Дзербі зробили результат у Полтаві: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець
23 жовтня, 19:30
У центральному матчі 12-го туру УПЛ донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0

Шахтер обыграл Ворсклу в центральном матче 12-го тура / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У Полтаві зустрічалися сусіди по турнірній таблиці, що надавало грі лідерів чемпіонату особливої гостроти. Ми вели онлайн матчу Ворскла – Шахтар на нашому сайті.

У першому таймі полтавчани залишилися в меншості, після вилучення Олів'є Тілля.

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В другій половині гри "гірники" скористалися своєю чисельною перевагою і зуміли забити у ворота Різника два голи.

Спрацювали джокери Роберто Де Дзербі.

Першим на 65-й хвилині гри відзначився бразилець Тете.

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Через сім хвилин, Манор Соломон обігрався з Марлосом і вколотив другий м'яч у ворота Різника.

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Українська Прем'єр-ліга. 12 тур.

Ворскла – Шахтар – 0: 2.

Голи: Тете, 65, Соломон, 72.

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу – Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане – Степанюк (Крупський, 90+1), Рангель (Амількар, 90+1).

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82) – Степаненко (Судаков, 56), Майкон – Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46) – Педріньйо (Тете, 46).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після 12-ти зіграних матчів донецький Шахтар зрівнявся за очками з київським Динамо, принаймні до завтрашнього дня. Полтавчани не змогли збільшити свою чотирьохматчеву переможну серію. Після поразки від "гірників", Ворскла втрималася на третьому місці.

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