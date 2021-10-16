16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 7’
Львов 0
Динамо 0
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Джокер Кривенцова помог Металлисту 1925 добыть третью подряд победу: видео голов

Сергей Шаховец
16 октября, 16:39
Мариуполь проиграл домашний матч Металлисту 1925 со счетом 1:2. Это поражение осложнило турнирное положение азовцев в чемпионате УПЛ

Гости набрали три очка в Мариуполе

Поединок между Мариуполем и Металлистом 1925 открыл субботнюю программу 11-го тура УПЛ.

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Уже в дебюте матча футболисты Мариуполя организовали гол в ворота Металлиста 1925. Атака левым флангом завершилась точным ударом Андрея Кулакова.

Команда Остапа Маркевича создала достаточно голевых моментов, чтобы увеличить счет в матче, но в итоге подвела реализация.

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А во втором тайме более опытные харьковчане сумели сравнять счет. Мощный удар бразильца Марлисона на 72-минуте встречи достиг цели – 1:1.

Казалось, матч так и закончится с ничейным счетом, но гости на 90-й минуте вырвали волевую победу. Форвард Металлиста 1925 Зубков, который вышел на замену во втором тайме, ударом головой принес харьковчанам три очка.

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Мариуполь – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Кулаков, 3 – Марлисон, 72, Зубков, 90

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Драмбаев, Мампасси (Удод, 46), Меличенко – Чех – Кащук (Петерман, 84), Топалов (Свитюха, 60, Микитишин, 70), Мишнев, Очеретько (Спировский, 84) – Кулаков.

Металлист 1925: Сидоренко – Западня, Ткачук (Ермаков, 77), Габелок, Шершень – Крыськив (Задерака, 82), Голодюк (Ременюк, 71) – Батюшин, Фабиньо, Протасов (Савин, 82) – Марлисон (Зубков, 82).

ОБЗОР МАТЧА

После поражения Мариуполь остается на последнем месте в Премьер-лиге. Металлист закрепился в середине турнирной таблицы.

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