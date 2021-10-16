16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 41’
Львів 1
Динамо 1
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Джокер Кривенцова допоміг Металісту 1925 здобути третю поспіль перемогу: відео голів

Сергій Шаховець
16 жовтня, 16:39
Маріуполь програв домашній матч Металісту 1925 з рахунком 1:2. Ця поразка ускладнила турнірне становище азовців в чемпіонаті УПЛ

Гості набрали три очки в Маріуполі

Поєдинок між Маріуполем та Металістом 1925 відкрив суботню програму 11-го туру УПЛ.

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Уже в дебюті матчу футболісти Маріуполя організували гол у ворота Металіста 1925. Атака лівим флангом завершилася точним ударом Андрія Кулакова.

Команда Остапа Маркевича створила достатньо гольових моментів, щоб збільшити рахунок в матчі, але в підсумку підвела реалізація.

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А в другому таймі більш досвідчені харків'яни зуміли зрівняти рахунок. Потужний удар бразильця Марлісона на 72-хвилині зустрічі досяг мети – 1:1.

Здавалося, матч так і закінчиться з нічийним рахунком, але гості на 90-й хвилині вирвали вольову перемогу. Форвард Металіста 1925 Зубков, який вийшов на заміну в другому таймі, ударом головою приніс харків'янам три очки.

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Маріуполь – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Кулаков, 3 – Марлісон, 72, Зубков, 90

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Драмбаєв, Мампассі (Удод, 46), Меліченко – Чех – Кащук (Петерман, 84), Топалов (Світюха, 60, Микитишин, 70), Мишньов, Очеретько (Спировський, 84) – Кулаков.

Металіст 1925: Сидоренко – Западня, Ткачук (Єрмаков, 77), Габелок, Шершень – Криськів (Задерака, 82), Голодюк (Ременюк, 71) – Батюшин, Фабіньо, Протасов (Савін, 82) – Марлісон (Зубков, 82).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після поразки Маріуполь залишається на останньому місці в Прем'єр-лізі. Металіст закріпився в середині турнірної таблиці.

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