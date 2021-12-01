Дженоа – Милан: онлайн-трансляция матча Шевченко против его бывшей команды

Дженоа - Милан, Шева против бывшего клуба / Фото: Коллаж: Сегодня
Шевченко против Милана. Поединок, символичнее которого не придумаешь, проходит в среду, 1 декабря, в Генуе. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.
Андрей Шевченко провел в Милане звездные годы своей карьеры, выиграв в составе "россонери" Лигу чемпионов-2003 и "Золотой мяч"-2004.
Не исключено, со временем Шева станет главным тренером Милана.
Но сегодня Андрей Шевченко и Милан – по разные стороны баррикад. Знаменитый украинец противостоит своему бывшему клубу в третьем матче у руля Дженоа.
ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А
Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. Милан, который еще недавно был лидером, после поражений от Фиорентины (3:4) и Сассуоло (1:3) откатился на вторую строчку.
ДЖЕНОА ПРИ ШЕВЕ
Главной задачей Шевченко в Дженоа является сохранение прописки в Серии А. Под руководством украинца "грифоны" провели уже два матча. Сперва дома Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.
А затем Дженоа взяла первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.
ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ
"Я продолжаю болеть за Милан, как и раньше, но не в матче со своим Дженоа. Мы должны придерживаться своей структуры. Приходится повторять все несколько раз на поле, постепенно мы начинаем добавлять что-то еще. Нам нужно попытаться немного лучше контролировать игру и попытаться поставить наших противников в затруднительное положение. Должны сохранить компактность и работать как единый блок".
"Милан потерпел два кряду поражения в Серии А, но играет в хороший футбол. Я смотрел многие их матчи, особенно последние два. Мы должны быть очень осторожны. Отсутствие наших лучших игроков, находящихся в лазарете, скажется. Сейчас надо подумать об их выздоровлении и постараться как можно лучше подготовиться к матчу".
"Еще раз спасибо болельщикам за отличную поддержку. Многие фанаты приехали на выездной матч с Удинезе (0:0), было важно почувствовать их близость. Надеемся, что с Миланом двенадцатый игрок нам поможет".
"Я сделаю все, чтобы поставить Милан в затруднительное положение", – говорит Шевченко.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поединка Дженоа – Милан аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.15, на победу хозяев – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Дженоа – 18%
- ничья – 23%
- выигрыш Милана – 59%
- наиболее вероятный счет – 0:1
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Дженоа – Милан в среду, 1 декабря, начиная с 21:45 по киевскому времени, покажут Megogo и Матч! Футбол 1.