3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Дженоа – Милан: онлайн-трансляция матча Шевченко против его бывшей команды

Андрей Трофимов
1 декабря, 09:51
Следите в режиме онлайн за ходом третьего поединка Дженоа под руководством Андрея Шевченко – "грифонам" противостоит бывший клуб Шевы Милан

Дженоа - Милан, Шева против бывшего клуба / Фото: Коллаж: Сегодня

Шевченко против Милана. Поединок, символичнее которого не придумаешь, проходит в среду, 1 декабря, в Генуе. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.

Реклама

Андрей Шевченко провел в Милане звездные годы своей карьеры, выиграв в составе "россонери" Лигу чемпионов-2003 и "Золотой мяч"-2004.

Не исключено, со временем Шева станет главным тренером Милана.

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Но сегодня Андрей Шевченко и Милан – по разные стороны баррикад. Знаменитый украинец противостоит своему бывшему клубу в третьем матче у руля Дженоа.

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it

ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРИИ А

Дженоа, возглавляемая Шевой, пребывает в зоне вылета Серии А, занимая 18-е место. Милан, который еще недавно был лидером, после поражений от Фиорентины (3:4) и Сассуоло (1:3) откатился на вторую строчку.

ДЖЕНОА ПРИ ШЕВЕ

Главной задачей Шевченко в Дженоа является сохранение прописки в Серии А. Под руководством украинца "грифоны" провели уже два матча. Сперва дома Дженоа проиграла Роме Жозе Моуринью 0:2.

А затем Дженоа взяла первое очко при Шевченко, сыграв на выезде 0:0 с Удинезе.

ЗАЯВЛЕНИЕ ШЕВЫ ПЕРЕД МАТЧЕМ

"Я продолжаю болеть за Милан, как и раньше, но не в матче со своим Дженоа. Мы должны придерживаться своей структуры. Приходится повторять все несколько раз на поле, постепенно мы начинаем добавлять что-то еще. Нам нужно попытаться немного лучше контролировать игру и попытаться поставить наших противников в затруднительное положение. Должны сохранить компактность и работать как единый блок".

Шевченко и Пиоли / Фото: Getty Images, Reuters

"Милан потерпел два кряду поражения в Серии А, но играет в хороший футбол. Я смотрел многие их матчи, особенно последние два. Мы должны быть очень осторожны. Отсутствие наших лучших игроков, находящихся в лазарете, скажется. Сейчас надо подумать об их выздоровлении и постараться как можно лучше подготовиться к матчу".

Андрей Шевченко провел только два матча во главе Дженоа / Фото: REUTERS

"Еще раз спасибо болельщикам за отличную поддержку. Многие фанаты приехали на выездной матч с Удинезе (0:0), было важно почувствовать их близость. Надеемся, что с Миланом двенадцатый игрок нам поможет".

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

"Я сделаю все, чтобы поставить Милан в затруднительное положение", – говорит Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поединка Дженоа – Милан аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.15, на победу хозяев – 5.40. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Дженоа – 18%
  • ничья – 23%
  • выигрыш Милана – 59%
  • наиболее вероятный счет – 0:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Дженоа – Милан в среду, 1 декабря, начиная с 21:45 по киевскому времени, покажут Megogo и Матч! Футбол 1.