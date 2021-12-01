Дженоа – Мілан: онлайн-трансляція матчу Шевченка проти його колишньої команди

Дженоа - Мілан, Шева проти колишнього клубу / Фото: Колаж: Сьогодні
Шевченка проти Мілана. Поєдинок, символічніший за який не придумаєш, проходить у середу, 1 грудня, у Генуї. Початок – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.
Андрій Шевченко провів у Мілані зіркові роки своєї кар'єри, вигравши у складі "россонері" Лігу чемпіонів-2003 та "Золотий м'яч"-2004.
Не виключено, що згодом Шева стане головним тренером Мілана.
Але сьогодні Андрій Шевченко та Мілан – по різні боки барикад. Знаменитий українець протистоїть своєму колишньому клубу у третьому матчі біля керма Дженоа.
ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А
Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, займаючи 18-е місце. Мілан, який ще нещодавно був лідером, після поразок від Фіорентини (3:4) та Сассуоло (1:3) відкотився на другий рядок.
ДЖЕНОА ПРИ ШЕВІ
Головним завданням Шевченка у Дженоа є збереження прописки у Серії А. Під керівництвом українця "грифони" провели вже два матчі. Спочатку вдома Дженоа програла Роме Жозе Моурінью 0:2.
А потім Дженоа взяла перше очко за Шевченка, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.
ЗАЯВА ШЕВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ
"Я продовжую вболівати за Мілан, як і раніше, але не в матчі зі своїм Дженоа. Ми повинні дотримуватися своєї структури. Доводиться повторювати всі кілька разів на полі, поступово ми починаємо додавати ще щось. Нам потрібно спробувати трохи краще контролювати гру і спробувати поставити наших супротивників у скрутне становище. Маємо зберегти компактність і працювати як єдиний блок".
"Мілан зазнав двох поспіль поразки в Серії А, але грає в хороший футбол. Я дивився багато їхніх матчів, особливо останні два. Ми повинні бути дуже обережні. Відсутність наших найкращих гравців, які перебувають у лазареті, позначиться. Зараз треба подумати про їхнє одужання і постаратися якнайкраще підготуватися до матчу".
"Ще раз спасибі вболівальникам за відмінну підтримку. Багато фанати приїхали на виїзний матч з Удінезе (0:0), було важливо відчути їхню близькість. Сподіваємося, що з Міланом дванадцятий гравець нам допоможе".
"Я зроблю все, щоб поставити Мілан у скрутне становище", – каже Шевченко.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поєдинку Дженоа – Мілан аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.64, на нічию – 4.15, на перемогу господарів – 5.40. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:
- виграш Дженоа – 18%
- нічия – 23%
- виграш Мілана – 59%
- найімовірніший рахунок – 0:1
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі матч Дженоа – Мілан у середу, 1 грудня, починаючи з 21:45 за київським часом, покажуть Megogo та Матч! Футбол 1.