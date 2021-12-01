Дженоа – Мілан: онлайн-трансляція матчу Шевченка проти його колишньої команди

Дженоа - Мілан, Шева проти колишнього клубу / Фото: Колаж: Сьогодні

Шевченка проти Мілана. Поєдинок, символічніший за який не придумаєш, проходить у середу, 1 грудня, у Генуї. Початок – о 21:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

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Андрій Шевченко провів у Мілані зіркові роки своєї кар'єри, вигравши у складі "россонері" Лігу чемпіонів-2003 та "Золотий м'яч"-2004.

Не виключено, що згодом Шева стане головним тренером Мілана.

Андрій Шевченко / Фото: Twitter

Але сьогодні Андрій Шевченко та Мілан – по різні боки барикад. Знаменитий українець протистоїть своєму колишньому клубу у третьому матчі біля керма Дженоа.

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: genoacfc.it

ПОЛОЖЕННЯ В СЕРІЇ А

Дженоа, яку очолює Шева, перебуває в зоні вильоту Серії А, займаючи 18-е місце. Мілан, який ще нещодавно був лідером, після поразок від Фіорентини (3:4) та Сассуоло (1:3) відкотився на другий рядок.

ДЖЕНОА ПРИ ШЕВІ

Головним завданням Шевченка у Дженоа є збереження прописки у Серії А. Під керівництвом українця "грифони" провели вже два матчі. Спочатку вдома Дженоа програла Роме Жозе Моурінью 0:2.

А потім Дженоа взяла перше очко за Шевченка, зігравши на виїзді 0:0 з Удінезе.

ЗАЯВА ШЕВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

"Я продовжую вболівати за Мілан, як і раніше, але не в матчі зі своїм Дженоа. Ми повинні дотримуватися своєї структури. Доводиться повторювати всі кілька разів на полі, поступово ми починаємо додавати ще щось. Нам потрібно спробувати трохи краще контролювати гру і спробувати поставити наших супротивників у скрутне становище. Маємо зберегти компактність і працювати як єдиний блок".

Шевченко і Піолі / Фото: Getty Images, Reuters

"Мілан зазнав двох поспіль поразки в Серії А, але грає в хороший футбол. Я дивився багато їхніх матчів, особливо останні два. Ми повинні бути дуже обережні. Відсутність наших найкращих гравців, які перебувають у лазареті, позначиться. Зараз треба подумати про їхнє одужання і постаратися якнайкраще підготуватися до матчу".

Андрій Шевченко провів лише два матчі на чолі Дженоа / Фото: REUTERS

"Ще раз спасибі вболівальникам за відмінну підтримку. Багато фанати приїхали на виїзний матч з Удінезе (0:0), було важливо відчути їхню близькість. Сподіваємося, що з Міланом дванадцятий гравець нам допоможе".

Андрій Шевченко / Фото: Twitter

"Я зроблю все, щоб поставити Мілан у скрутне становище", – каже Шевченко.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом поєдинку Дженоа – Мілан аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.64, на нічию – 4.15, на перемогу господарів – 5.40. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Дженоа – 18%

нічия – 23%

виграш Мілана – 59%

найімовірніший рахунок – 0:1

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Дженоа – Мілан у середу, 1 грудня, починаючи з 21:45 за київським часом, покажуть Megogo та Матч! Футбол 1.