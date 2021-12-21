Дженоа – Аталанта: где смотреть матч Шевченко против Малиновского

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч 19-го тура чемпионата Италии Дженоа – Аталанта начнется во вторник, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Дженоа – Аталанта доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Megogo Футбол 1

Матч! Футбол 3

DAZN

Sky Sport Calcio

Sky Go Italia

ESPNPlay Caribbean

MAX Sport 3

Ziggo Sport Docu

Дженоа vs Аталанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ДЖЕНОА: Сиригу, Бираски, Васкес, Кришито, Гильоне, Бадель, Стураро, Портанова, Камбиазо, Дестро, Экубан

АТАЛАНТА: Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Пеццелла, Пессина, Малиновский, Сапата

Реклама

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча Дженоа – Аталанта аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.43, на ничью – 4.90, на победу Дженоа – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

Реклама

выигрыш Дженоа – 13%

ничья – 20%

выигрыш Аталанты – 67%

наиболее вероятный счет – 0:2

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Напомним, тренер "грифонов" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе Дженоа – в этих поединках были зафиксированы пять поражений и одна ничья.

Как следствие, Дженоа пребывает в зоне вылета Серии А, занимая третье месте с конца. Аталанта идет четвертой сверху, находясь в зоне Лиги чемпионов, и жаждет реабилитироваться за субботнее поражение от Ромы со счетом 1:4.