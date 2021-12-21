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Дженоа – Аталанта: где смотреть матч Шевченко против Малиновского

Андрей Трофимов
21 декабря, 14:47
21 декабря в последнем матче года Андрей Шевченко попытается добыть первую победу в Серии А у руля Дженоа – ему противостоит экс-подопечный по сборной Украины Руслан Малиновский

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч 19-го тура чемпионата Италии Дженоа – Аталанта начнется во вторник, 21 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Дженоа – Аталанта доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo Футбол 1
  • Матч! Футбол 3
  • DAZN
  • Sky Sport Calcio
  • Sky Go Italia
  • ESPNPlay Caribbean
  • MAX Sport 3
  • Ziggo Sport Docu

Дженоа vs Аталанта / Фото: Коллаж: Сегодня

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ДЖЕНОА: Сиригу, Бираски, Васкес, Кришито, Гильоне, Бадель, Стураро, Портанова, Камбиазо, Дестро, Экубан

АТАЛАНТА: Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Пеццелла, Пессина, Малиновский, Сапата

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Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча Дженоа – Аталанта аналитики букмекерских контор называют гостей. На их победу установлен коэффициент 1.43, на ничью – 4.90, на победу Дженоа – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

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  • выигрыш Дженоа – 13%
  • ничья – 20%
  • выигрыш Аталанты – 67%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Напомним, тренер "грифонов" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе Дженоа – в этих поединках были зафиксированы пять поражений и одна ничья.

Как следствие, Дженоа пребывает в зоне вылета Серии А, занимая третье месте с конца. Аталанта идет четвертой сверху, находясь в зоне Лиги чемпионов, и жаждет реабилитироваться за субботнее поражение от Ромы со счетом 1:4.