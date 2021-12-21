Дженоа – Аталанта: де дивитись матч Шевченка проти Маліновського

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч 19-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Аталанта розпочнеться у вівторок, 21 грудня, о 21:45 за київським часом. Онлайн Дженоа – Аталанта доступний на нашому сайті.

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Дженоа vs Аталанта / Фото: Колаж: Сьогодні

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ДЖЕНОА: Сірігу, Біраскі, Васкес, Крішито, Гільйоне, Бадель, Стураро, Портанова, Камбіазо, Дестро, Екубан

АТАЛАНТА: Муссо, Паломіно, Деміраль, Джимсіті, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Пеццелла, Пессіна, Маліновський, Сапата

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Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу Дженоа – Аталанта аналітики букмекерських контор називають гостей. На їхню перемогу встановлено коефіцієнт 1.43, на нічию – 4.90, на перемогу Дженоа – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність підсумків поєдинку така:

виграш Дженоа – 13%

нічия – 20%

виграш Аталанти – 67%

найімовірніший рахунок – 0:2

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, тренер "грифонів" Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу. Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі Дженоа – у цих поєдинках було зафіксовано п'ять поразок та одну нічию.

Як наслідок, Дженоа перебуває у зоні вильоту Серії А, посідаючи третій рядок з кінця. Аталанта наразі – четверта згори, в зоні Ліги чемпіонів, і прагне реабілітуватися за суботню поразку від Роми з рахунком 1:4.