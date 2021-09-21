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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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"Дякую, Боже, що я не москаль!" И это заявляет российский комментатор, которого в Киеве назвали стукачом

Андрей Трофимов
21 сентября, 13:55
Известный футбольный комментатор из РФ Алексей Андронов рассказал о своем отношении к тому, что в России его называют "заукраинец"

Алексей Андронов / Фото: SportArena

"Когда меня называют "заукраинец" – для меня это комплимент. Дякую тобi, Боже, що я не москаль", – заявил Андронов в комментарии sport.24.

"Мне в Украине не все нравится, но все и не может нравиться. Мое мнение: я – россиянин, в Украину приезжаю как гость. Если мне что-то не нравится до степени невозможности, то я сижу дома. Например, мне настолько не понравилась Турция в мой последний приезд, что у меня нет желания туда снова приезжать. Это эрдоганщина, всеобщая исламизация страны, в XXI веке такого не должно быть"

"В Украине в этом году я не был лишь из-за ковидных ограничений. Есть возможность их обходить, сделать себе поддельные сертификаты о прививке, но я считаю это неправильным. Как только появится возможность, поеду в любую секунду", – добавил Андронов.

Отметим, что во время Евро-2020, когда Украина проиграла Нидерландам 2:3, а Россия Бельгии 0:3, Андронов отметился заявлением: "Слава Украине! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие – в спортивную ходьбу с мячом".

При этом у Андронова – напряженные отношения с уроженцем России, бывшим футболистом киевского Динамо и сборной Украины Александром Алиевым.

Прошлогодней весной Андронов рассказал историю о том, как Алиев назвал темнокожего одноклубника Юссуфа обезьяной.

Александр Алиев / Фото: Instagram

В ответАлиев назвал Андронова "козлиной"и пригрозил приехать в Москву, чтобы заставить того извиниться.

"Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолете садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, потравить, а этот козел хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру, Газзаеву", – сказал тогда Алиев.

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