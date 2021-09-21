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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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"Дякую, Боже, что я не москаль!" І це заявляє російський коментатор, якого в Києві назвали стукачем

Андрій Трофімов
21 вересня, 13:55
Відомий футбольний коментатор з РФ Олексій Андронов розповів про своє ставлення до того, що в Росії його називають "заукраїнець"

Олексій Андронов / Фото: SportArena

"Коли мене називають "заукраїнець" – для мене це комплімент. Дякую тобi, Боже, що я не москаль", – заявив Андронов у коментарі sport.24.

"Мені в Україні не все подобається, але все і не може подобатися. Моя думка: я – росіянин, до України приїжджаю як гість. Якщо мені щось не подобається до ступеня неможливості, то я сиджу вдома. Наприклад, мені так не сподобалася Туреччина в мій останній приїзд, що у мене немає бажання туди знову приїздити. Це ердоганщина, загальна ісламізація країни, в XXI столітті такого не повинно бути"

"В Україні цього року я не був лише через ковідні обмеження. Є можливість їх обходити, зробити собі підроблені сертифікати про щеплення, але я вважаю це неправильним. Щойно з'явиться можливість, поїду будь-якої секунди", – додав Андронов.

Відзначимо, що під час Євро-2020, коли Україна програла Нідерландам 2:3, а Росія Бельгії 0:3, Андронов відзначився заявою: "Слава Україні! Начебто і там втратили три очки, і наші втратили три очки. Але одні грали в футбол (як вміють), а інші – в спортивну ходьбу з м'ячем".

При цьому у Андронова – напружені стосунки з уродженцем Росії, колишнім футболістом київського Динамо і збірної України Олександром Алієвим.

Торішньої весни Андронов розповів історію про те, як Алієв назвав темношкірого одноклубника Юссуфа мавпою.

Олександр Алієв / Фото: Instagram

У відповідь Алієв назвав Андронова "цапиною" і пригрозив приїхати до Москви, щоб змусити того вибачитися.

"Коли ми літали на матчі, футболісти завжди в літаку сідали ззаду, а журналісти спереду. Андронов завжди ліз до нас назад. Тому що ми завжди грали в карти, жартували. Хтось може щось сказати, пожартувати, а цей козел хотів щось почути і потім піти стуканути тренеру, Газзаєву", – сказав тоді Алієв.

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