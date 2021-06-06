Двукратный олимпийский чемпион не выполнил норматив Токио-2020

Впервые за 10 лет британский легкоатлет Мо Фара потерпел поражение на 10 000 метров и рискует не выступить на этой дистанции на Олимпийских играх

Мо Фара с двумя медалями Рио-2016 / Фото: AFP

Британский бегун Мо Фара не выполнил олимпийский норматив для участия в Токио-2020 на дистанции 10 000 м. Фара побеждал на этой дистанции на двух последних Олимпиадах, на его счету также золотые медали Лондона-2012 и Рио-2016 в беге на 5000 м.

Читайте также: На Олимпиаду в Токио прибыли первые спортсмены: кто посмел

Накануне Фара выступил в забеге на 10 000 м в рамках Кубка Европы в Бирмингеме, соревнования были квалификационным стартом для британских спортсменов. Впервые за 10 лет Мо Фара потерпел поражение на этой дистанции. Он финишировал восьмым, показав результат 27.50,54, что на 22 секунды больше олимпийского норматива.

После финиша Фара отметил, что у него была травма левой лодыжки.

Реклама

"Я разочарован результатом. Последние 10 дней были не особо хорошими, но независимо от того, чего я добился в своей карьере, важно, чтобы я выходил на старт и показывал себя на соревнованиях", – сказал Фара.

Читайте также: Одержимый концом света священник лишил марафонца олимпийского "золота"

Если до 27 июня британец не выполнит норматив, то не выступит на данной дистанции в Токио.