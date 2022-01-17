Двойной удар: украинки успешно начали поход за австралийскими миллионами

Свитолина и Костюк / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мельбурне стартовал открытый чемпионат Австралии по теннису с призовым фондом 54 млн долларов. На нем так и не сыграл Новак Джокович, которого депортировали.

Зато до утра по Киеву три украинские теннисистки завершили свои матчи.

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В первом круге Australian Open Элина Свитолина обыграла француженку Фиону Ферро – 6:1, 7:6.

Матч длился 1 час 32 минуты. Украинка сделала 4 эйса и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

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Во втором раунде Свитолина сыграет против Армони Тан из Франции.

Марта Костюк также играла с француженкой, в двух сетах победила Диан Парри – 6:1, 7:6.

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Матч длился 1 час 36 минут. Украинка 2 раза подала навылет и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором раунде Костюк сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо.

А вот Даяна Ястремская завершила выступления на первом в году турнире "Большого шлема". Наша теннисистка не смогла доиграть матч против американки Мэдисон Бренгл.

Первый сет Даяна проиграла – 1:6, второй выиграла – 6:0, а в третьем уступала – 0:5, когда заявила, что прекращает играть. Виной всему травма.