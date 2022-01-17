Подвійний удар: українки успішно розпочали похід за австралійськими мільйонами

Світоліна і Костюк / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мельбурні стартував відкритий чемпіонат Австралії з тенісу із призовим фондом 54 млн доларів. На ньому так і не зіграв Новак Джокович, якого депортували

Натомість до ранку по Києву три українські тенісистки завершили свої матчі.

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У першому колі Australian Open Еліна Світоліна обіграла француженку Фіону Ферро – 6:1, 7:6.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини. Українка зробила 4 ейси та реалізувала 4 з 8 брейк-пойнтів.

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У другому раунді Світоліна зіграє проти Армоні Тан із Франції.

Марта Костюк також грала із француженкою, у двох сетах перемогла Діан Паррі – 6:1, 7:6.

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Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Українка двічі подала навиліт та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів.

У другому раунді Костюк зіграє проти іспанки Сари Соррібес-Тормо.

А ось Даяна Ястремська завершила виступи на першому у році турнірі "Великого шолома". Наша тенісистка не змогла дограти матч проти американки Медісон Бренгл.

Перший сет Даяна програла – 1:6, другий виграла – 6:0, а у третьому поступалася – 0:5, коли заявила, що припиняє грати. Виною всьому травма.