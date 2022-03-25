Думали ковид исчез? Чемпион Формулы-1 пропустит гонку

Феттель не поедет в Саудовскую Аравию / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Пилот Астон Мартин Себастьян Феттель не сможет принять участие в Гран-при Саудовской Аравии, который состоится в эти выходные.

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Тест Феттеля на коронавирус вновь показал положительный результат. Себастьяна заменит немец Нико Хюлькенберг.

Феттель четырежды становился чемпионом Формулы-1. А пропускает этапы Ф-1 впервые с 2007 года.

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На счету немецкого гонщика 279 стартов подряд в Гран-при в составе таких команд, как Торо Россо, Ред Булл, Феррари и Астон Мартин.

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Ранее мы писали, что немецкий гонщик Нико Росберг поддержал Украину в войне с Россией и собирает помощь для нашей страны.