Дубль Месси приносит Аргентине победу над Боливией и первое место в группе Кубка Америки

Два гола Месси помогли Аргентине победить Боливию / Фото: Reuters
На Кубке Америке в Бразилии сыграли все матчи групповой стадии. Минувшей ночью состоялось два последних поединка в квинтете А: сборная Аргентины расправились с аутсайдерами из Боливии (4:1), а Уругвай вырвал победу у Парагвая (1:0).
На днях Месси разбудили и поздравили посреди ночи.
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси еще в первом тайме один раз забил с пенальти, второй – с игры. Еще по голу в свой актив записали Алехандро Гомес и звездный форвард Интера Лаутаро Мартинес. Кум Лео и одноклубник по Барсе, Кун Агуэро, провел на поле 64 минуты. Смотрите обзор встречи:
Таким образом, команды в группе А расположились в следующем порядке.
В дуэли Уругвая и Парагвая победным оказался пенальти в исполнении Эдинсона Кавани на 21-й минуте.
В группе В первыми стали бразильцы, хотя и не сумели обыграть Эквадор.
Четвертьфинальные пары сложились так: Перу – Парагвай, Бразилия – Чили, Уругвай – Колумбия, Аргентина – Эквадор.
Недавно Месси обыграл Суареса и Кавани: обзор матча Аргентина – Уругвай.
Смотрите серию пенальти в матче Франция – Швейцария на Евро-2020:
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