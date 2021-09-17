Донбасс выиграл Кубок Открытия! В битве за трофей повержен Сокол

Донбасс против Сокола: главное противостояние украинского хоккея

Сегодня стартовал шестой сезон Украинской хоккейной лиги. За главный трофей матча – Кубок Открытия в борьбе сошлись Донбасс и Сокол.

Ранее Украинская хоккейная лига опубликовала календарь матчей чемпионата УХЛ сезона 2021/22.

Поединок чемпиона и вице-чемпион прошлого сезона вышел ярким и боевым. С интригой, кучей заброшенных шайб и упущенных возможностей. Донбасс победил и завоевал Кубок Открытия.

Донбасс – Сокол – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

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1:0. 02:32 – Пересунько (Бирюков, Сигарев – бол.)

02:32 – Пересунько (Бирюков, Сигарев – бол.) 1:1. 11:10 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга)

11:10 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга) 1:2. 13:31 – Павленко (Елиссенко, Рыбалко – бол. 5х3)

13:31 – Павленко (Елиссенко, Рыбалко – бол. 5х3) 2:2. 25:49 – Туркин (Лялька, Стефанович – бол.)

25:49 – Туркин (Лялька, Стефанович – бол.) 3:2. 39:55 – Сигарев (Бирюков)

39:55 – Сигарев (Бирюков) 3:3. 43:15 – Рубан (Михнов)

43:15 – Рубан (Михнов) 4:3. 47:26 – Шишлянников (Сигарев, Бирюков – бол.)

47:26 – Шишлянников (Сигарев, Бирюков – бол.) 5:3. 48:35 – Морозов (Захаров, Пересунько)

48:35 – Морозов (Захаров, Пересунько) 5:4. 58:45 – Павленко (Рубан)

Напомним, что в прошлом сезоне в регулярном чемпионате команды встретились на льду 6 раз, всего вместе с серией плей-офф клубы провели 10 поединков, в 8 из которых победу одержала донецкая команда. Разница в заброшенных шайбах составила 32:19 в пользу дончан.

В УХЛ выступает восемь клубов. Регулярный чемпионат будет состоять из 168 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 42 матча (21 – дома, 21 – на выезде). Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

Как и в прошлом сезоне состоится три стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед