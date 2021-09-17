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Ворскла --
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19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
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Донбас виграв Кубок Відкриття! У битві за трофей переможений Сокіл

Андрій Трофімов
17 вересня, 20:50
У першому матчі нового сезону УХЛ донецький Донбас переграв київський Сокіл. У Краматорську команди боролися за перший трофей в сезоні

Донбас проти Сокола: головне протистояння українського хокею

Сьогодні стартував шостий сезон Української хокейної ліги. За головний трофей матчу – Кубок Відкриття в боротьбі зійшлися Донбас і Сокіл.

Раніше Українська хокейна ліга опублікувала календар матчів чемпіонату УХЛ сезону 2021/22.

Поєдинок чемпіона і віце-чемпіон минулого сезону вийшов яскравим і бойовим. З інтригою, купою закинутих шайб і втрачених можливостей. Донбас переміг і завоював Кубок Відкриття.

Донбас – Сокіл – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

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  • 1:0. 02:32 – Пересунько (Бірюков, Сігарєв – бол.)
  • 1:1. 11:10 – Коржилецкий (Симчук, Мажуга)
  • 1:2. 13:31 – Павленко (Єлиссенко, Рибалко – біл. 5х3)
  • 2:2. 25:49 – Туркін (Лялька, Стефанович – біл.)
  • 3:2. 39:55 – Сігарєв (Бирюков)
  • 3:3. 43:15 – Рубан (Міхнов)
  • 4:3. 47:26 – Шишлянніков (Сігарєв, Бірюков – бол.)
  • 5:3. 48:35 – Морозов (Захаров, Пересунько)
  • 5:4. 58:45 – Павленко (Рубан)

Нагадаємо, що в минулому сезоні в регулярному чемпіонаті команди зустрілися на льоду 6 разів, всього разом з серією плей-офф клуби провели 10 поєдинків, в 8 з яких перемогу здобула донецька команда. Різниця в закинутих шайбах склала 32:19 на користь донеччан.

У УХЛ виступає вісім клубів. Регулярний чемпіонат буде складатися з 168 матчів. Отже, кожна команда проведе по 42 матчі (21 – вдома, 21 – на виїзді). Перший етап чемпіонату триватиме до 22 лютого.

Як і в минулому сезоні відбудеться три стадії плей-офф: 1/4 фіналу буде зіграна до двох перемог однієї з команд, а 1/2 і фінал – до чотирьох перемог

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