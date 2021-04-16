Донбасс дожал Сокол в стартовом матче финала плей-офф УХЛ

Сегодня Донбасс и Сокол сыграли первый поединок финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Серия будет продолжаться до четырех побед одной из команд, и первую победу одержал Донбасс.
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Матч в Дружковке завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. После двух периодов в матче была ничья (1:1), но в завершающей 20-минутке Донбасс дожал сенсацию сезона – киевский Сокол.
18 апреля в Дружковке команды сыграют второй поединок – начало встречи в 17:00. После этого финальная серия переедет в Киев (матчи 21 и 23 апреля).
Донбасс – Сокол 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии – 1:0
Шайбы:
1:0 Шишлянников, 04:59
1:1 Гильманов, 08:53
2:1 Лялька, 47:00.
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