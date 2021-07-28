Россиянин Медведев на Олимпиаде поругался с журналистом из-за вопроса о жуликах из РФ

Инцидент произошел на пресс-конференции после матча 1/8 финала олимпийского турнира в Японии, в котором Даниил Медведев, умирая на корте, победил Фабио Фоньини

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Очередной скандал на Олимпиаде с участием российского спортсмена. Вторая ракетка мира Медведев нахамил журналисту после победы в Токио над итальянцем Фоньини – 6:2, 3:6, 6:2. Ранее Медведев просил перенести начало матчей на Олимпиаде из-за адской жары.

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Сначала Медведев страдал на корте от изнуряющей жары, перерывах между розыгрышами ныл, что не может играть в таких условиях и накрывался полотенцем.

А потом Даниил не смог ответить на вопрос чилийского журналиста. Корреспондент отметил, что россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков, намекая на отсутствие флага и гимна из-за допинговых скандалов. А потом спросил, что Даниил об этом думает.

"Впервые в жизни я не буду отвечать на вопрос из интервью. Впервые в жизни! Тебе должно быть стыдно из-за своего вопроса. Я больше не хочу видеть этого человека в микст-зоне, никогда в моей жизни. Я не хочу отвечать на его вопросы", – цитирует россиянина СЭ

Ранее украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады-2020.