Договорняк! Хейтер Ломаченко раскрыл аферу века в боксе

Редкач: "Победа Пола - постановка" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Иван Редкач, который то и дело троллит Василия Ломаченко, а однажды даже столкнулся с ним в американской церкви, сделал очередное громкое заявление.

По мнению Редкача, брутальная с виду победа нокаутом блогера Джейка Пола над звездой смешанных единоборств Тайроном Вудли в бою по правилам бокса, состоявшемся на уикенде в американской Тампе, – не более чем театральная постановка.

Реклама

Не верит Редкач, что такой опытный боец, как Вудли, мог пропустить подобный удар от непрофессионала.

"Я не могу поверить, что пятикратный чемпион UFC не смог защититься. Лаки-панч? Нет, но, помимо чемпионских титулов, Тайрон обладает еще и актерским мастерством! Это была хорошая актерская игра", – написал Иван Редкач на своей странице в Instagram.

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Напомним, после победы над Вудли блогер Пол бросил вызов другим звездам ММА.

Реклама

"Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил весь Абсолютный бойцовский чемпионат. Дайте мне Камару Усмана, Диаза или Масвидаля. Я разделаюсь и с ними", – заявил блогер.

Джейк Пол победил Тайрона Вудли / Фото: Getty Images