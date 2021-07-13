Дочка звезды украинского хоккея снялась в откровенной фотосессии в США

Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук / Фото: Instagram
Секс-символ украинского и мирового тенниса Ангелина Шахрайчук некоторое время не давала о себе знать в соцсетях, видимо, будучи сосредоточенной на выпускных экзаменах в старейшем в Техасе Бэйлорском христианском университете в городе Уэйко.
Однако, получив диплом о высшем образовании и сбросив со своей головы черную академическую шапочку, 21-летняя красотка принялась за старое – баловать фолловеров откровенными фотосессиями.
"Зацелованная солнцем", "Затеряемся?" – так подписывает горячие снимки из жаркой Флориды Ангелина у себя в Instagram
Означают ли эти попытки Ангелины Шахрайчук занять свое место под солнцем модельного бизнеса, что она завязывает с теннисом? Похоже, что нет. По крайней мере, украинку, в свое время занимавшую 810-ю строчку мирового теннисного рейтинга, еще можно увидеть с ракеткой в руках.
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Напомним, что Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и становился победителем европейского Кубка чемпионов.
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