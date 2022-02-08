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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Дочка гитариста стала автором уникального достижения на Олимпиаде

Андрей Трофимов
8 февраля, 11:50
26-летняя чешка Эстер Ледецкая первой в истории защитила звание олимпийской чемпионки в сноубординге

Эстер Ледецкая / Фото: Reuters

В финале параллельного гигантского слалома в сноубординге в Пекине-2022 чешка Эстер Ледецкая превзошла австрийку Даниэлу Ульбинг и добыла "золото".

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Таким образом Ледецкая повторила свой успех Пхенчхана-2018 в этой же дисциплине, став первой женщиной на планете Земля, кому удалось подобное для олимпийских соревнованиях по сноубордингу.

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Добавим, что в историю Ледецкая вошла еще на Играх-2018 – тогда она стала первой в истории женщиной, выигравшей олимпийское золото на одной Олимпиаде в двух разных видах – помимо сноубординга, в Пхенчхане она первенствовала в горнолыжном спорте.

КТО ТАКАЯ

Ледецкой 26 лет. Ее отец – известный чешский певец и гитарист Янек Ледецкий. А дед Ян Клапач – двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира-1972 года в составе сборной Чехословакии по хоккею.