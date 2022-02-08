Донька гітариста стала авторкою унікального досягнення на Олімпіаді

Естер Ледецька / Фото: Reuters

У фіналі паралельного гігантського слалому у сноубордингу у Пекіні-2022 чешка Естер Ледецька перевершила австрійку Даніелу Ульбінг й здобула "золото".

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Отже, Ледецька повторила свій успіх Пхенчхана-2018 у цій же дисципліні, ставши першою жінкою на планеті Земля, кому це вдалося на олімпійських змаганнях зі сноубордингу.

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Додамо, що до історії Ледецька потрапила ще на Іграх-2018 – тоді вона стала першою в історії жінкою, яка виграла олімпійське золото на одній Олімпіаді у двох різних видах – крім сноубордингу, у Пхенчхані вона була першою у гірськолижному спорті.

ХТО ТАКА

Ледецькій 26 років. Її батько – відомий чеський співак та гітарист Янек Ледецький. А дід Ян Клапач – дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу-1972 у складі збірної Чехословаччини з хокею.