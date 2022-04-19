19 апреля 17:00
Фенербахче --
Шахтер --
19 апреля 22:00
Интер --
Милан --
19 апреля 22:00 Онлайн
Ливерпуль --
Манчестер Юнайтед --
20 апреля 21:30
Клуж --
Динамо --
26 апреля 19:00
Боруссия Д --
Динамо --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Реал --
27 апреля 22:00
Ливерпуль --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Дочь пленной волонтерки завоевала медаль на Играх непокоренных

Сергей Шаховец
19 апреля, 15:22
В соревнованиях по стрельбе из лука награду для Украины выиграла Анна София Пузанова – дочь украинской волонтерки и парамедика Юлии Паевской – "Тайры"

Анна София Пузанова заменила свою маму на Играх непокоренных / Фото: Коллаж: Сегодня

В нидерландской Гааге проходят Игры непокоренных – соревнования для ветеранов и действующих военнослужащих.

В соревнованиях по стрельбе из лука бронзовую медаль завоевала 18-летняя дебютантка Анна София Пузанова, сообщает Суспільне.Спорт. В "бронзовом финале" она победила спортсменку из Франции.

Реклама

Анна София не должна была выступать на Играх непокоренных, но была допущена к соревнованиям вместо своей матери Юлии Паевской – "Тайры". Во время Игр Пузанова встретилась с принцем Гарри – основателем турнира, и рассказала о ситуации с мамой, которая попала в плен к рашистам в Мариуполе.

Реклама

"Мою маму взяли в плен российские военные возле Мариуполя 16 марта, больше месяца назад. Теперь она, вероятно, в России.

Если честно, я не знаю, где она конкретно, потому что у нас нет связи с ней. Я действительно скучаю по ней", – цитирует Анну Софию Sky News.

Юлия Паевская – "Тайра" должна была быть единственной представительницей сборной Украины на Играх непокоренных. Она планировала выступать в соревнованиях по стрельбе из лука и пауэрлифтингу.

Ранее мы сообщали, что в первый день Игр непокоренных золотую медаль для Украины завоевал Родион Ситдиков. В 2014-2015 годах он участвовал в боях под Попасной, Крымским и Бахмутом.

Реклама

Родион Ситдиков, Артем Лукашук и Иван Герецун принесли первые медали сборной Украины / Фото: Facebook