Дочь экс-игрока сборной Украины представит Россию на Олимпиаде-2020

Анастасия Близнюк выступит на третьей для себя Олимпиаде. Гимнастка родилась в Запорожье в семье украинского футболиста, но решила выступать за Россию

Дочь Ильи Близнюка выступит на Олимпиаде-2020 от России / Фото: Instagram

Дочь бывшего игрока сборной Украины и Динамо Ильи Близнюка Анастасия едет на свои третьи Олимпийские игры. В Токио гимнастка будет представлять команду нейтральных спортсменов из России.

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Анастасия Близнюк родилась в Запорожье, где в то время играл ее отец за местный Металлург. Но позже семья переехал в Россию, когда Илья стал игроком Ростельмаша, а затем выступал и за другие российские клубы. Еще до переезда в РФ Близнюк успел провести два матча в составе сборной Украины. После завершения карьеры Илья Близнюк тренировал разные украинские клубы, а последним его местом работы был Николаев.

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Анастасия становилась олимпийской чемпионкой в 2012 и 2016 годах, а в Токио имеет шанс установить рекорд, ведь трех золотых медалей в гимнастике не было ни у кого, пишет Главком.

Ранее мы писали, что первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.