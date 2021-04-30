Для Фьюри и Джошуа наконец-то нашли место и дату боя. А встречи с Усиком промоутеры не хотят

Источники утверждают, что британские супертяжеловесы сойдутся в Саудовской Аравии в начале августа, а официально об этом объявят в ближайшие выходные

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

В последние дни все больше новостей появляется о Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа. Вчера вечером Боб Арум заявил, что объединительный чемпионский бой в 2021 году не состоится. Мол, на утверждение и согласование контракта понадобятся месяцы. Однако Эдди Хирн, промоутер Джошуа, пытается всех переубедить и договориться о деталях уже в этот уик-энд.

Авторитетный инсайдер бокса Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter утверждает, что дело уже на мази.

Завершение сделки ожидается в первые выходные мая. Сам же суперпоединок за четыре пояса должен пройти в столице Саудовской Аравии в Эль-Рияде. Предположительной датой называют начало августа. Но нужно учесть, что Олимпийские игры в Токио, к которым будет приковано внимание всего мира, завершатся лишь в воскресенье 8 августа. Бюджет же мероприятия однозначно превысит 150 миллионов долларов, которые готово выделить королевство для привлечения к себе внимания.

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Возможной причиной активизации переговоров Хирна с арабскими бизнесменами стало заявление Арума, что Фьюри намерен провести бой с кем-то другим. Эдди хоть и уважает Александра Усика, но уверен, что смотреть бой украинца с его подопечным, Джошуа, мало кто в мире захочет.

Смотрите, как Тайсон и другие люди бокса снимались в музыкальном клипе:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram