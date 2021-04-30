Усик может готовиться к бою с Джошуа? Фьюри в ярости ищет нового соперника

Промоутер Тайсона, американец Боб Арум, утверждает, что реальной датой поединка двух британцев может стать 2022 год из-за проблем с контрактом

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Все чаще находят свое подтверждения опасения, что самый ожидаемый бой в мировом боксе в 2021 году не состоится. Британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не смогут вскоре провести объединительный "файт", поскольку проблемы с контрактом и организацией их встречи займут значительно больше, чем ожидалось. И это несмотря на то, что сумасшедшие гонорары Фьюри и Джошуа на Востоке превысят ожидания.

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Промоутер "Цыганского короля" Боб Арум дал интервью британскому изданию The Telegraph, в котором скептически отнесся к стараниям своего коллеги Эдди Хирна:

"Пока Саудовская Аравия скрупулезно выполнит все необходимые шаги, чтобы довести столь крупную сделку до конца, пройдут месяцы. Речь идет не только о деньгах. Главное здесь – трансляции и многие другие организационные дела, которые занимают длительное время. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию [с коронавирусом], все это может продлиться до 2022 года. Насколько я знаю, бой точно не состоится летом. Бойцам нужно двигаться дальше, проведя поединки с другими соперниками, пока не завершатся переговоры на Ближнем Востоке. А то, что говорит Хирн насчет решенной сделки, – полный абсурд. Если бы дело было лишь в деньгах, мы уже сегодня бы рекламировали бой. А так Тайсон Фьюри пребывает в ярости и отказывается дальше ждать".

Таким образом, если Арум прав, то вскоре и Фьюри, и Джошуа займутся активным поиском новых соперников. А первым в очереди на "свидание" с Энтони стоит Александр Усик. Украинец постоянно поддерживает форму, хотя самым ожидаемым его оппонентом в последнее время называли Джо Джойса.

Тем временем, Фьюри отрывается в Лас-Вегасе.

Вспомним, как Джошуа и Пулев едва не подрались на взвешивании:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters