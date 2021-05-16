Дистанция – максимальная: как сборная Украины живет в Харькове перед Евро

Подопечные Андрея Шевченко тренируются и избегают контактов с внешним миром, а вскоре сыграют три товарищеских матча в Харькове и Днепре

Сборная Украины прибыла в Харьков перед Евро-2020

Сезон украинской Премьер-лиги завершен, и теперь наши болельщики переключают свое внимание на чемпионат Европы. Вчера сборная Украины начала подготовку к Евро. "Сине-желтые" прилетели из Киева в Харьков чартерным рейсом и сразу же включились в тренировочный процесс.

Пока что в обойме Шевченко 25 футболистов, из которых лишь Макаренко и Зубков – легионеры. Об условиях проживания в отельном комплексе рассказал бизнесмен Юрий Сапронов на своей страничке в соцсетях:

"Рукопожатия – запрещены, контактов – минимум, дистанция – максимально возможная. Каждые три дня антиковидные тесты, съемки – только на улице, персонал гостиницы – постоянный (не менять, не добавлять). Нужны тишина, уют, сервис, комфорт, уединение".

Также он сообщил, что 23 мая наши сыграют со сборной Бахрейна в Харькове, 3 июня с Северной Ирландией – в Днепре, а 7 июня с Кипром – снова в столице Слобожанщины. На последние две встречи команда уже должна собраться в полном составе, ведь 13 июня – старт на Евро.

Тем временем сборная Украины потеряла двух игроков Динамо перед Евро.

Вспомним, как украинцы сыграли вничью с французами в отборе на чемпионат мира: