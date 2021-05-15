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Сборная Украины потеряла двух игроков Динамо перед Евро

Олег Люлька Олег Люлька
15 мая, 23:55
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Миколенко, повредивший руку в финале Кубка, уже тренируется со сборной. А вот его одноклубники Андриевский и Шепелев национальной команде точно не помогут
Владимир Шепелев и Александр Андриевский
Владимир Шепелев и Александр Андриевский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сборная Украины продолжает нести потери перед Евро. К Жуниору Мораесу и Валерию Бондарю, ранее получившим тяжелые травмы, присоединились два футболиста Динамо – полузащитники Александр Андриевский и Владимир Шепелев.

О том, что они не смогут помочь сборной Украины в финальной части чемпионата Европы из-за повреждений, сообщает официальный сайт УАФ.

Что касается Евгения Коноплянки, то главный врач сборной Украины Артур Глущенко следит за процессом восстановления полузащитника Шахтера. Если игрок будет готов, то сможет присоединиться к "сине-желтым" ориентировочно 28 мая.

Хорошая новость – Виталий Миколенко, у которого было подозрение на перелом руки после травмы в финале Кубка Украины, в субботу уже тренировался со сборной Украины в Харькове на стадионе "Солнечный".

Напомним, в субботу, 15 мая, сборная Украины собралась на базе в Харькове без лидеров – Зинченко, Ярмоленко, Малиновского и Яремчука, занятых в своих клубах.

В тренде

Первый товарищеский матч перед Евро сборная Украины сыграет против Бахрейна 23 мая в Харькове.

Далее команде Андрея Шевченко предстоят спарринги с Северной Ирландией и Кипром.

На Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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