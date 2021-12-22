Директор Усика стал адвокатом Джошуа

Джошуа, Лапин и Усик / Фото: Instagram

Директор команды Александра Усика и один из его тренеров Сергей Лапин выразил несогласие с тем, что победа украинца над Энтони Джошуа в сентябрьском поединке в Лондоне стала следствием тактических просчетов британца.

"Если честно, в бою с Усиком я увидел лучшую версию Джошуа за многие годы. Энтони волевой боксер, обладающий характером. На кону стояли все пояса, он пошел олл-ин, но проиграл. Я вообще не понимаю скептиков, утверждающих, что причиной победы Усика стала неправильная стратегия Джошуа", – приводит Mybettingsites.co.uk слова Сергея Лапина, выступившего в роли адвоката Эй-Джея.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик выиграл у Джошуа не лаки-панчем, как Руис, это была победа по всем статьям. Что касается реванша, сразу после окончания 12-го раунда в Лондоне я услышал, как Энтони сказал Усику: "Алекс, я знаю, как победить тебя, я хочу повторного боя". Он попытается вернуть себе титул. Мы определенно ждем очень крутого реванша", – добавил Лапин.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Сергей Лапин и Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, среди тех, от кого досталось Джошуа за первый поединок с Усиком, был известный британский боксер Дэвид Хэй, посоветовавший Эй-Джею в реванше добавить "грязи" – иначе тому труба.

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