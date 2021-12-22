Директор Усика став адвокатом Джошуа

Джошуа, Лапін і Усик / Фото: Instagram
Директор команди Олександра Усика та один із його тренерів Сергій Лапін висловив незгоду з тим, що перемога українця над Ентоні Джошуа у вересневому поєдинку у Лондоні стала наслідком тактичних прорахунків британця.
"Якщо чесно, у бою з Усиком я побачив найкращу версію Джошуа за багато років. Ентоні вольовий боксер, що має характер. На кону стояли всі пояси, він пішов олл-ін, але програв. Я взагалі не розумію скептиків, які стверджують, що причиною перемоги Усика стала неправильна стратегія Джошуа", – наводить Mybettingsites.co.uk слова Сергія Лапіна, який виступив у ролі адвоката Ей-Джея.
"Усик виграв у Джошуа не лакі-панчем, як Руїс, це була перемога за всіма статтями. Щодо реваншу, одразу після закінчення 12-го раунду в Лондоні я почув, як Ентоні сказав Усику: "Алексе, я знаю, як перемогти тебе, я хочу повторного бою". Він спробує повернути собі титул. Ми чекаємо дуже крутого реваншу", – додав Лапін.
Нагадаємо, серед тих, від кого дісталося Джошуа за перший поєдинок із Усиком, був відомий британський боксер Девід Хей, який порадив Ей-Джею у реванші додати "бруду" – інакше той знову програє.
"У першому бою вони мірялися навичками. Усе було чисто. Жодних зіткнень головами, ліктів, обіймів, поштовхів, ударів по потилиці. Бій був чистим, немов фінал Олімпіади, але, Ентоні, так ти не переможеш такого суперника, як Усик", – сказав Хей.