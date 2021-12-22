Директор Усика став адвокатом Джошуа

Джошуа, Лапін і Усик / Фото: Instagram

Директор команди Олександра Усика та один із його тренерів Сергій Лапін висловив незгоду з тим, що перемога українця над Ентоні Джошуа у вересневому поєдинку у Лондоні стала наслідком тактичних прорахунків британця.

"Якщо чесно, у бою з Усиком я побачив найкращу версію Джошуа за багато років. Ентоні вольовий боксер, що має характер. На кону стояли всі пояси, він пішов олл-ін, але програв. Я взагалі не розумію скептиків, які стверджують, що причиною перемоги Усика стала неправильна стратегія Джошуа", – наводить Mybettingsites.co.uk слова Сергія Лапіна, який виступив у ролі адвоката Ей-Джея.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик виграв у Джошуа не лакі-панчем, як Руїс, це була перемога за всіма статтями. Щодо реваншу, одразу після закінчення 12-го раунду в Лондоні я почув, як Ентоні сказав Усику: "Алексе, я знаю, як перемогти тебе, я хочу повторного бою". Він спробує повернути собі титул. Ми чекаємо дуже крутого реваншу", – додав Лапін.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Сергій Лапін і Олександр Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, серед тих, від кого дісталося Джошуа за перший поєдинок із Усиком, був відомий британський боксер Девід Хей, який порадив Ей-Джею у реванші додати "бруду" – інакше той знову програє.

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