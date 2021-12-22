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Директор Усика став адвокатом Джошуа

Андрій Трофімов
22 грудня, 11:29
Сергій Лапін виступив на захист британця Ентоні Джошуа, якого на батьківщині після поразки від Олександра Усика звинувачують у боягузливому боксі та неправильно обраній тактиці

Джошуа, Лапін і Усик / Фото: Instagram

Директор команди Олександра Усика та один із його тренерів Сергій Лапін висловив незгоду з тим, що перемога українця над Ентоні Джошуа у вересневому поєдинку у Лондоні стала наслідком тактичних прорахунків британця.

"Якщо чесно, у бою з Усиком я побачив найкращу версію Джошуа за багато років. Ентоні вольовий боксер, що має характер. На кону стояли всі пояси, він пішов олл-ін, але програв. Я взагалі не розумію скептиків, які стверджують, що причиною перемоги Усика стала неправильна стратегія Джошуа", – наводить Mybettingsites.co.uk слова Сергія Лапіна, який виступив у ролі адвоката Ей-Джея.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Усик виграв у Джошуа не лакі-панчем, як Руїс, це була перемога за всіма статтями. Щодо реваншу, одразу після закінчення 12-го раунду в Лондоні я почув, як Ентоні сказав Усику: "Алексе, я знаю, як перемогти тебе, я хочу повторного бою". Він спробує повернути собі титул. Ми чекаємо дуже крутого реваншу", – додав Лапін.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Сергій Лапін і Олександр Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, серед тих, від кого дісталося Джошуа за перший поєдинок із Усиком, був відомий британський боксер Девід Хей, який порадив Ей-Джею у реванші додати "бруду" – інакше той знову програє.

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"У першому бою вони мірялися навичками. Усе було чисто. Жодних зіткнень головами, ліктів, обіймів, поштовхів, ударів по потилиці. Бій був чистим, немов фінал Олімпіади, але, Ентоні, так ти не переможеш такого суперника, як Усик", – сказав Хей.