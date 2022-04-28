Динамовский мир на "Максимире": команда Мирчи Луческу провела яркий матч в Загребе (видео)

Динамо играет в Европе за Украину / Фото: Getty Images

Благотворительный тур Динамо по Европе продолжается. Два дня назад команда Мирчи Луческу сумела обыграть дортмундскую Боруссию.

Сегодня же киевляне приехали в Загреб на стадион "Максимир", чтобы сразиться с действующим чемпионом Хорватии Динамо. Все вырученные средства будут направлены на помощь украинцам, которые пострадали от войны с Россией.

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Команды сходу начали радовать публику, забив четыре гола уже к перерыву. Первыми феерили киевляне и тут на авансцену вышел герой дортмундского матча Владислав Ванат. Уже на 8 минуте Довбик убежал в контратаку и выкатил мяч экс-форварду Черноморца, который с близкого расстояния расстрелял ворота оппонента.

А уже через восемь минут Ванат избежал офсайда после передачи Буяльского и оформил дубль. Правда, на этом Динамо Киев решило сделать передышку, отдав мяч тезкам из Загреба. И уже через 20 минут счет был равный.

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Сначала Вукотичу удался шикарный дальний удар под перекладину, после которого Бойко не смог спасти. А восстановить статус-кво смог Менало, который в одиночку сместился с фланга, финтом убрал Сироту и пробил мимо кипера киевлян.

На этом команды решили закончить, проведя второй тайм без супермоментов. Итоговый счет – 2:2. Динамо продолжает не проигрывать в благотворительных играх и уже может готовиться к майским встречам. Следующий матч – 4 мая против Базеля.