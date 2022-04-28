Динамівський мир на "Максимірі": команда Мірчі Луческу провела яскравий матч у Загребі (відео)

Динамо грає у Європі за Україну / Фото: Getty Images

Благодійний тур Динамо Європою триває. Два дні тому команда Мірчі Луческу зуміла обіграти дортмундську Боруссію.

Сьогодні ж кияни приїхали до Загреба на стадіон "Максимір", щоб поборотися з чинним чемпіоном Хорватії Динамо. Усі виручені кошти будуть направлені на допомогу українцям, які постраждали від війни із Росією.

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Команди відразу почали радувати публіку, забивши чотири голи вже до перерви. Першими феєрили кияни і тут на авансцену вийшов герой дортмундського матчу Владислав Ванат. Вже на 8 хвилині Довбик втік у контратаку та викотив м'яч екс-форварду Чорноморця, який зблизька розстріляв ворота опонента.

А вже за вісім хвилин Ванат уникнув офсайду після передачі Буяльського і оформив дубль. Щоправда, на цьому Динамо Київ вирішило зробити перепочинок, віддавши м'яч тезкам із Загреба. І вже за 20 хвилин рахунок був рівний.

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Спочатку Вукотичу вдався шикарний дальній удар під перекладину, після якого Бойко не зміг урятувати. А відновити статус-кво зміг Менало, який поодинці змістився з флангу, фінтом прибрав Сироту і пробив повз кіпера киян.

На цьому команди вирішили завершити, провівши другий тайм без супермоментів. Підсумковий рахунок – 2:2. Динамо продовжує не програвати у благодійних іграх і вже може готуватися до травневих зустрічей. Наступний матч – 4 травня проти Базеля.