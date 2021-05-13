Динамо Заря: во сколько и где смотреть финал Кубка Украины

Главный поединок Кубка Украины между Динамо и Зарей покажут на ТВ и в интернете. Киевляне попытаются завоевать все трофеи в сезоне, а у Зари есть шанс выиграть Кубок впервые в истории

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское Динамо и луганская Заря встретятся в финале Кубка Украины. Матч пройдет в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича и начнется в 19:00. Трансляция Динамо – Заря уже доступна на нашем сайте, также поединок можно будет смотреть на ТВ и в интернете.

Где смотреть финал Кубка Украины Динамо – Заря:

Футбол 1, live

OLL.TV (в подписке)

UA:Первый, live

Футбол 2, пятница, 08:55 (повтор)

Футбол 1, пятница, 16:55 (повтор)

Футбол 2, пятница, 21:25 (повтор)

Футбол 1, суббота, 10:45 (повтор)

Футбол 2, суббота, 16:55 (повтор)

Футбол 1, воскресенье, 13:05 (повтор)

Футбол 2, воскресенье, 19:15 (повтор)

Динамо сыграет в финале Кубка Украины в 18-й раз в истории. При этом 12 попыток киевлян были успешными. Сегодня Динамо может пополнить коллекцию трофеев и догнать по количеству побед в турнире Шахтер.

А вот Заря лишь во второй раз в истории дошла до финала национального Кубка. Первая попытка завладеть национальным трофеем оказалась неудачной. Возможно, повезет сегодня.

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Тем не менее букмекеры так не считают. Аналитики отдают предпочтение Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу в основное время – 1.72, на ничью – 3.80, на победу Зари – 4.80. Коэффициенты на победу в дополнительное время следующие: на Динамо – 8.60, на Зарю – 13.5. При серии пенальти шансы команд равны.

Ранее мы писали, что перед финалом Кубка Динамо – Заря проблемы с полем . На газоне тернопольского стадиона имени Шухевича из-за червей образовалось много кочек.