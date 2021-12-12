Динамо – Заря: онлайн центрального матча чемпионата Украины

Динамо Киев VS Заря Луганск / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок Динамо – Заря пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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ОНЛАЙН ДИНАМО – ЗАРЯ

Это последний матч для обеих команд в 2021 году. Динамовцы не имеют право терять очки, ведь Шахтер обыграл Александрию 2:1 и теперь опережает "бело-синих" на три очка.

Заря при любом результате матча с Динамо уйдет на зимние каникулы четвертыми. Но поражение в Киеве осложнит задачу команде Скрипника в борьбе за бронзу чемпионата. На данный момент Днепр-1 опережает луганчан на пять очков.

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ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В прошлом туре команда Луческу без особых проблем разобралась на выезде с ровенским Вересом 3:0. Но в среду у Динамо был тяжелый вылет в Лиссабон, где они уступили Бенфике 0:2.

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Заря в 17-м туре УПЛ у себя дома минимально обыграла аутсайдера чемпионата Ингулец 1:0. В четверг подопечные Виктора Скрипника играли свой последний матч в Лиге конференций против норвежского Буде-Глим. Заря была близка к победе, но пропустила обидный автогол и с итоговым результатом 1:1 покинула еврокубки.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

За период выступлений в элитном дивизионе украинского чемпионата соперники провели между собой 49 поединков. Киевляне одержали 32 победы, луганчане праздновали викторию в пяти матчах, еще 12 встреч завершились вничью. Разница забитых – пропущенных мячей составляет 104 – 37 в пользу "бело-синих".

В первом круге нынешнего чемпионата победу на выезде одержали киевляне со счетом 2:1.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.37, ничью – 4.85, на победу Зари – 8.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Заря в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.