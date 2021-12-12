Динамо – Зоря: онлайн центрального матчу чемпіонату України

Динамо Київ VS Зоря Луганськ / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок Динамо – Зоря пройде на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів та відео голів.

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ОНЛАЙН ДИНАМО – ЗОРЯ

Це останній матч для обох команд у 2021 році. Динамівці не мають права втрачати очки, адже Шахтар обіграв Олександрію 2:1 і тепер випереджає "біло-синіх" на три очки.

Зоря за будь-якого результату матчу з Динамо піде на зимові канікули четвертими. Але поразка у Києві ускладнить завдання команді Скрипника у боротьбі за бронзу чемпіонату. На цей момент Дніпро-1 випереджає луганців на п'ять очок.

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ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

Минулого туру команда Луческу без особливих проблем розібралася на виїзді з рівненським Вересом 3:0. Але в середу Динамо мав важкий виліт у Лісабон, де вони поступилися Бенфіці 0:2.

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Зоря у 17-му турі УПЛ у себе вдома мінімально обіграла аутсайдера чемпіонату Інгулець 1:0. У четвер підопічні Віктора Скрипника грали свій останній матч у Лізі конференцій проти норвезького Буде-Глім. Зоря була близька до перемоги, але пропустила прикрий автогол і з підсумковим результатом 1:1 залишила єврокубки.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

За період виступів в елітному дивізіоні українського чемпіонату суперники провели між собою 49 поєдинків. Кияни здобули 32 перемоги, луганці святкували вікторію у п'яти матчах, ще 12 зустрічей завершилися внічию. Різниця забитих – пропущених м'ячів становить 104 – 37 на користь "біло-синіх".

У першому колі нинішнього чемпіонату перемогу на виїзді здобули кияни з рахунком 2:1.

КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчі Луческу – 1.37, нічию – 4.85, на перемогу Зорі – 8.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Зоря у прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.