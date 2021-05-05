Динамо в меньшинстве не смогло обыграть скромный Мариуполь в резервной форме

Киевляне впервые появились в черно-салатовых цветах и после удаления Карлоса де Пены разошлись с одним из аутсайдеров ничьей

Динамо vs Мариуполь / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня открылся предпоследний тур Премьер-лиги. В первом матче среды Динамо сыграло с Мариуполем в необычной форме из-за угрозы штрафа. Формально хозяевами считались киевляне, но встреча прошла на стадионе имени Бойко в Донецкой области.

Мирча Луческу впервые в сезоне место на последнем рубеже доверил Денису Бойко, и тот едва не привез гол в свои ворота. Правда, потом сам же исправился сейвом за обрезку. Также у "бело-голубых" появился защитник Александр Тимчик, долгое время залечивавший травму.

На поле было много борьбы и мало опасных моментов. А на 51-й минуте Динамо осталось в меньшинстве: Карлос де Пена срубил соперника в центре поля, получил вторую желтую карточку и ушел в раздевалку.

Тем не менее, Илья Забарный и Артем Беседин ударами с близкой дистанции могли вывести "бело-голубых" вперед, но хорошо действовал вратарь Евгений Гальчук. Мариупольцы также периодически огрызались, но без особого успеха. В итоге рефери Андрей Коваленко зафиксировал ничью 0:0. Новая форма динамовцев оказалась нефартовой.

Напомним расписание и результаты 25-го тура чемпионата Украины.

Положительный результат позволил подопечным Остапа Маркевича подняться на одну строчку и отдалиться от последнего места уже на пять очков. Динамо оторвалось от Шахтера на 14 очков, но "горняки" свой матч тура сыграют завтра в Киеве с Минаем.