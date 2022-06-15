Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов: полные результаты жеребьевки

Динамо сыграет против Фенербахче / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. Своего соперника узнало киевское Динамо. Напомним, с 2024 года Лигу чемпионов ждет кардинальное изменение.

Подопечные Мирчи Луческу встретятся с турецким Фенербахче. Матчи пройдут 19/20 и 26/27 июля. Победитель выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравший попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Путь представителей лиг

Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)

Мидтьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

Тобол (Казахстан)/Ференцварош (Венгрия) – Слован (Словакия)/Динамо Батуми (Грузия)

Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония)/Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Лех (Польша)/Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)

ХИК (Финляндия)/РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)

ТНС (Уэльс)/Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия)/Клаксвик (Фарерские острова)

Балкани (Косово)/Жальгирис Вильнюс (Литва) – Мальме (Швеция)/Победитель предварительного раунда

Лудогорец (Болгария)/ Сутьеска (Черногория) – Шэмрок Роверс (Ирландия)/Хибернианс (Мальта)

Марибор (Словения)/Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зрински (Босния и Герцеговина)/Шериф (Молдова)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)

Пюник (Армения)/ЧФР Клуж (Румыния) – Дюделанж (Люксембург)/Тирана (Албания)

Ранее мы писали, что через два года УЕФА планирует новый турнир для победителя Лиги чемпионов вместо Суперкубка.