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Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов: полные результаты жеребьевки

Любомир Луканюк
15 июня, 13:49
Команда Мирчи Луческу встретится в квалификации с турецким Фенербахче, оба поединка пройдут в конце июля

Динамо сыграет против Фенербахче / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. Своего соперника узнало киевское Динамо. Напомним, с 2024 года Лигу чемпионов ждет кардинальное изменение.

Подопечные Мирчи Луческу встретятся с турецким Фенербахче. Матчи пройдут 19/20 и 26/27 июля. Победитель выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравший попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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Результаты жеребьевки Лиги чемпионов:

Путь представителей лиг

  • Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)
  • Мидтьюлланд (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

  • Тобол (Казахстан)/Ференцварош (Венгрия) – Слован (Словакия)/Динамо Батуми (Грузия)
  • Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония)/Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Лех (Польша)/Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)
  • ХИК (Финляндия)/РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • ТНС (Уэльс)/Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия)/Клаксвик (Фарерские острова)
  • Балкани (Косово)/Жальгирис Вильнюс (Литва) – Мальме (Швеция)/Победитель предварительного раунда
  • Лудогорец (Болгария)/ Сутьеска (Черногория) – Шэмрок Роверс (Ирландия)/Хибернианс (Мальта)
  • Марибор (Словения)/Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зрински (Босния и Герцеговина)/Шериф (Молдова)
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)
  • Пюник (Армения)/ЧФР Клуж (Румыния) – Дюделанж (Люксембург)/Тирана (Албания)

Ранее мы писали, что через два года УЕФА планирует новый турнир для победителя Лиги чемпионов вместо Суперкубка.