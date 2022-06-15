Динамо дізналося суперника у Лізі чемпіонів: повні результати жеребкування

Динамо зіграє проти Фенербахче / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні відбулося жеребкування другого відбірного раунду Ліги чемпіонів-2022/23. Свого суперника дізналося київське Динамо. Нагадаємо, з 2024 року Лігу чемпіонів чекає кардинальна зміна.

Підопічні Мірчі Луческу зустрінуться з турецьким Фенербахче. Матчі пройдуть 19/20 та 26/27 липня. Переможець вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, хто програв потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

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Результати жеребкування Ліги чемпіонів:

Шлях представників ліг

Динамо Київ (Україна) – Фенербахче (Туреччина)

Мідтьюлланд (Данія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

Шлях чемпіонів

Тобол (Казахстан)/Ференцварош (Угорщина) – Слован (Словаччина)/Динамо Батумі (Грузія)

Динамо Загреб (Хорватія) – Шкупі (Північна Македонія)/Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Лех (Польща)/Карабах (Азербайджан) – Цюріх (Швейцарія)

ХІК (Фінляндія)/РФШ (Латвія) – Вікторія Пльзень (Чехія)

ТНС (Уельс)/Лінфілд (Північна Ірландія) – Буде-Глімт (Норвегія)/Клаксвік (Фарерські острови)

Балкані (Косово)/Жальгіріс Вільнюс (Литва) – Мальме (Швеція)/Переможець попереднього раунду

Лудогорець (Болгарія)/ Сутьєска (Чорногорія) – Шемрок Роверс (Ірландія)/Хіберніанс (Мальта)

Марібор (Словенія)/Шахтар Солігорськ (Білорусь) – Зрінскі (Боснія та Герцеговина)/Шериф (Молдова)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Олімпіакос (Греція)

Пюнік (Вірменія)/ЧФР Клуж (Румунія) – Дюделанж (Люксембург)/Тірана (Албанія)

Раніше ми писали, що за два роки УЄФА планує новий турнір для переможця Ліги чемпіонів замість Суперкубку.