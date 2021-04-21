Динамо уничтожило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины

Киевское Динамо стало первым финалистом Кубка Украины после победы над Агробизнесом 3:0, матч за трофей пройдет 13 мая в Тернополе

Киевское Динамо сделало еще один шаг к тому, чтобы завоевать все трофеи в нынешнем сезоне. После победы в Суперкубке и без пяти минут чемпионства, подопечные Мирчи Луческу вышли в финал Кубка Украины. Кстати, финальный поединок Кубка Украины перенесен на 13 мая.

Сегодня Динамо без труда обыграло клуб Первой лиги Агробизнес из города Волочиск Хмельницкой области. Голы забивали – Леднев (45), Беседин (67) и Буяльский (81).

Видео гола Леднева:

Видео гола Беседина:

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Видео гола Буяльского:

Напомним, что в четвертьфинале Агробизнес сенсационно обыграл Шахтер – 1:0.

Соперник Динамо определится сегодня в матче Александрия – Заря, начало в 18:30.

Ранее мы писали, что скандал со стадионом Шухевича, где должен состояться финал Кубка Украины, на взлете: арене в Тернополе грозит запрет ФИФА на проведение матчей. С таким требованием к боссу ФИФА обратился Центр Симона Визенталя – Инфантино пообещал "не допустить дискриминации".