1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Динамо способно победить Барселону". Эксперт назвал главное условие для достижения успеха

Сергей Шаховец
1 ноября, 15:54
Кадровые проблемы испанского клуба, а также замена главного тренера могут сыграть на руку команде Луческу

Иван Гецко рассчитывает на победу Динамо в матче против Барселоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Так считает экс-форвард одесского Черноморца и сборной Украины Иван Гецко.

Читайте также: Из-за сердца! Кум Месси не приедет в Киев на матч с Динамо

Реклама

"На мой взгляд, для динамовцев это последний шанс пробиться в еврокубковую весну. Тем более, что завтрашний оппонент – эта не та грозная Барселона времен Лионеля Mесси, сметавшая всех подряд со своего пути. К тому же, у каталонцев серьезные кадровые потери да и изменения на тренерском мостике дадут о себе знать.

Впрочем, кто-то может заметить, что были случаи, когда Барселона играла с Динамо экспериментальным составом, однако это не мешало ей легко побеждать. Однако, думаю, что киевляне в последнее время прибавили на международной арене.

Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Кстати, даже хорошо, что последние поединки с Mариуполем они провели невыразительно. Получат нагоняй от рулевого Mирчи Луческу и злее будут, поскольку именно максимальной концентрации им явно не хватало в игре с азовцами.

Согласен, у Динамо остаются проблемы с центральным нападающим, но в поединке с Барселоной все равно не стоит надеяться получить дивиденды в позиционном наступлении, шанс – в молниеносном переходе от обороны – в атаку. А если еще удастся забить быстрый гол, то хозяева вполне могут отпраздновать победу", – сказал Гецко в интервью Meta-ratings.

Динамо уже обыгрывало Мариуполь на этой неделе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что поединок 4-го тура Лиги чемпионов между киевским Динамо и Барселоной состоится 2 ноября на НСК Олимпийский. Матч начнется в 22:00.

Реклама

После трех сыгранных матчей "бело-синие" замыкают таблицу группы Е, в их активе одно очко. Испанская Барселона, минимально обыгравшая Динамо 1:0, с тремя баллами занимает третью строчку.