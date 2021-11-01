"Динамо здатне перемогти Барселону". Експерт назвав головну умову для досягнення успіху

Так вважає екс-форвард одеського Чорноморця та збірної України Іван Гецко.

Читайте також: Через серце! Кум Мессі не приїде до Києва на матч із Динамо

"На мій погляд, для динамівців це останній шанс пробитися у єврокубкову весну. Тим більше, що завтрашній опонент – ця не та грізна Барселона часів Ліонеля Mессі, що змітала всіх підряд зі свого шляху. До того ж, у каталонців серйозні кадрові втрати та й зміни на тренерському містку дадуться взнаки.

Втім, хтось може помітити, що були випадки, коли Барселона грала з Динамо експериментальним складом, проте це не заважало їй легко перемагати. Проте, гадаю, що кияни останнім часом додали на міжнародній арені.