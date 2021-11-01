1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Атлетіко --
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"Динамо здатне перемогти Барселону". Експерт назвав головну умову для досягнення успіху

Сергій Шаховець
1 листопада, 15:54
Кадрові проблеми іспанського клубу, а також заміна головного тренера можуть зіграти на руку команді Луческу

Іван Гецко розраховує на перемогу Динамо у матчі проти Барселони / Фото: Колаж: Сьогодні

Так вважає екс-форвард одеського Чорноморця та збірної України Іван Гецко.

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"На мій погляд, для динамівців це останній шанс пробитися у єврокубкову весну. Тим більше, що завтрашній опонент – ця не та грізна Барселона часів Ліонеля Mессі, що змітала всіх підряд зі свого шляху. До того ж, у каталонців серйозні кадрові втрати та й зміни на тренерському містку дадуться взнаки.

Втім, хтось може помітити, що були випадки, коли Барселона грала з Динамо експериментальним складом, проте це не заважало їй легко перемагати. Проте, гадаю, що кияни останнім часом додали на міжнародній арені.

Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

До речі, навіть добре, що останні поєдинки з Маріуполем вони провели невиразно. Отримають наганяй від керманича Мірчі Луческу і зліші будуть, оскільки саме максимальної концентрації їм явно не вистачало у грі з азовцями.

Згоден, у Динамо залишаються проблеми з центральним нападником, але у поєдинку з Барселоною все одно не варто сподіватися отримати дивіденди у позиційному наступі, шанс – у блискавичному переході від оборони – в атаку. А якщо ще вдасться забити швидкий гол, то господарі можуть відсвяткувати перемогу", – сказав Гецко в інтерв'ю Meta-ratings.

Динамо уже обігрувало Маріуполь на цьому тижні / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів між київським Динамо та Барселоною відбудеться 2 листопада на НСК Олімпійський. Матч розпочнеться о 22:00.

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Після трьох зіграних матчів "біло-сині" замикають таблицю групи Е, в їхньому активі одне очко. Іспанська Барселона, яка мінімально обіграла Динамо 1:0, з трьома балами займає третій рядок.