Динамо – Шахтер: стартовые составы на суперматч

Буяльский возвращается в игру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Динамо и Шахтер объявили составы на свой поединок 10-го тура Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 3 октября. Начало – в 19:30. Трансляция Динамо – Шахтер онлайн доступна на нашем сайте.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

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ДИНАМО: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Витиньо, Цыганков.

В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Андриевский, Леднев, Супряга, Антюх, Шкурин.

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ШАХТЕР: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Педриньо.

В запасе: Трубин, Бондарь, Корниенко, Конопля, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.

Напомним, к этому матчу Динамо подошло в роли лидера чемпионата Украины с трехочковым отрывом от Шахтера.

Полторы недели назад в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо 3:0 благодаря голу Алана Патрика и дублю Лассины Траоре, который сегодня из-за тяжелой травмы "горнякам" не поможет.

Мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!