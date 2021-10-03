Динамо – Шахтер: стартовые составы на суперматч

Буяльский возвращается в игру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Динамо и Шахтер объявили составы на свой поединок 10-го тура Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 3 октября. Начало – в 19:30. Трансляция Динамо – Шахтер онлайн доступна на нашем сайте.
Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины
ДИНАМО: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Витиньо, Цыганков.
В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Андриевский, Леднев, Супряга, Антюх, Шкурин.
ШАХТЕР: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Педриньо.
В запасе: Трубин, Бондарь, Корниенко, Конопля, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.
Напомним, к этому матчу Динамо подошло в роли лидера чемпионата Украины с трехочковым отрывом от Шахтера.
Полторы недели назад в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо 3:0 благодаря голу Алана Патрика и дублю Лассины Траоре, который сегодня из-за тяжелой травмы "горнякам" не поможет.
Мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!