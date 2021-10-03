3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
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Динамо – Шахтер: стартовые составы на суперматч

Олег Люлька
3 октября, 18:49
После травмы в основной состав Динамо вернулся лучший игрок столичной команды Буяльский, а Шахтер после повреждения Траоре играет без чистого нападающего

Буяльский возвращается в игру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Динамо и Шахтер объявили составы на свой поединок 10-го тура Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 3 октября. Начало – в 19:30. Трансляция Динамо – Шахтер онлайн доступна на нашем сайте.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

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ДИНАМО: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Витиньо, Цыганков.

В запасе: Бойко, Шабанов, Тымчик, Гармаш, Андриевский, Леднев, Супряга, Антюх, Шкурин.

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ШАХТЕР: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Педриньо.

В запасе: Трубин, Бондарь, Корниенко, Конопля, Маркос Антонио, Тете, Мудрик, Судаков, Сикан.

Напомним, к этому матчу Динамо подошло в роли лидера чемпионата Украины с трехочковым отрывом от Шахтера.

Полторы недели назад в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо 3:0 благодаря голу Алана Патрика и дублю Лассины Траоре, который сегодня из-за тяжелой травмы "горнякам" не поможет.

Мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!

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