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Динамо проверят швейцарские гранды: стали известны соперники киевлян на сборах

22 июня, 12:52

Любомир Луканюк

Подопечные Андрея Шевченко до старта чемпионата Украины проведут два сбора в Швейцарии, где сыграют восемь товарищеских поединков

Соперники Динамо на сборах в Швейцарии

Киевское Динамо уже начинает подготовку к следующему сезону. Команда сформировала список спарринг-партнеров, с которыми сыграет на сборах в Швейцарии.

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На первый сбор динамовцы отправятся 28 июня. И там сыграют четыре контрольных матча.

После чего футболисты вернутся в Киев и получат несколько выходных.

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Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля. Во время этого сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще четыре матча.

Кстати, Базель и Серветт – топовые клубы чемпионата Швейцарии. В прошлом сезоне заняли второе и третье место в национальном первенстве.

Напомним, что чемпионат Украины начнется 25 июля.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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