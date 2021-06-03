Динамо против Шахтера: названо место первого матча сезона

Динамо vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, который откроет новый футбольный сезон в нашей стране. Гранды УПЛ встретятся 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.
Ранее мы писали, что на проведение Суперкубка также претендовала Одесса.
НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Отметим, что это будет первый официальный матч Шахтера с Роберто Де Дзерби, на посту главного тренера "горняков" сменившего Луиша Каштру.
Динамо же накануне продлило контракт с Мирчей Луческу – новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023-го.
Напомним, в прошлом сезоне Динамо выиграло все внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Смотрите, как Шахтер и Динамо играли на финише сезона-2020/21