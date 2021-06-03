Динамо против Шахтера: названо место первого матча сезона

Поединок за Суперкубок Украины, в котором Роберто Де Дзерби дебютирует на посту главного тренера "горняков", состоится 24 июля на поле НСК "Олимпийский"

Динамо vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, который откроет новый футбольный сезон в нашей стране. Гранды УПЛ встретятся 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Ранее мы писали, что на проведение Суперкубка также претендовала Одесса.

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

Отметим, что это будет первый официальный матч Шахтера с Роберто Де Дзерби, на посту главного тренера "горняков" сменившего Луиша Каштру.

Динамо же накануне продлило контракт с Мирчей Луческу – новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023-го.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо выиграло все внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Смотрите, как Шахтер и Динамо играли на финише сезона-2020/21