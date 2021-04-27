Динамо претендует на Буффона – источник

Летом у Джанлуиджи истекает контракт с Ювентусом. По данным итальянских СМИ, киевляне готовы поспорить за легендарного вратаря с Аталантой и другими клубами

Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

Киевское Динамо является одним из претендентов на легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает CalcioMercato со ссылкой на Tuttosport.

Читайте также: Луческу сделал заявление относительно завершения карьеры

Контракт 43-летнего Буффона с Ювентусом истекает нынешним летом. Дальше возможны три сценария: продление соглашения с туринцами, уход в другой клуб либо завершение карьеры.

В Италии на Буффона претендует Аталанта Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Также, по данным итальянских СМИ, интерес к Джанлуиджи проявляют пять клубов за пределами Италии – помимо Динамо, это Спортинг, Олимпиакос, Айнтрахт и Галатасарай.

Джанлуиджи Буффон и Лионель Месси

Кстати, буквально накануне в интервью итальянским СМИ Мирча Луческу вспомнил, что пытался подписать Буффона, будучи тренером Шахтера. При этом румынский коуч киевлян добавил: "Думаю, он никуда не перейдет. Мне кажется невозможным подписать его в Динамо".

Приход сейчас Буффона, даже если бы Динамо потянуло его финансово, мог бы перекрыть "кислород" своим вратарям – Бущану, Нещерету. Да и Бойко, судя по недавней серии пенальти в Кубке, еще может быть в порядке.

С другой стороны, с точки зрения имиджа – крутая сделка. О Динамо заговорил бы весь мир.

Интересно, что недавно кипер киевлян Бущан сфотографировался с Буффоном после матча Динамо с Ювентусом в Лиге чемпионов. А затем Джанлуиджи прислал Георгию видеообращение: "Ты такой молодой, но уже прошел большой путь. Желаю тебе достичь максимума. Верю в тебя. До встречи, и удачи тебе от Джиджи".