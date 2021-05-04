Динамо предложило Черноморцу 12 своих футболистов

Киевский клуб намерен трудоустроить игроков, которые останутся не у дел в связи с упразднением чемпионата Украины среди дублеров

Динамо U-21 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Одесский Черноморец может арендовать у киевского Динамо сразу 12 игроков молодежной команды, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, инициатором такого сотрудничество выступило Динамо. Черноморец, который сейчас занимает второе место в Первой лиге и новый сезон, скорее всего, начнет в УПЛ, еще раздумывает над предложением киевлян.

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Дело в том, по завершению нынешнего сезона будет расформирован чемпионат Украины среди футболистов до 21 года, в котором выступали дубли клубов Премьер-лиги.

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Сейчас Динамо занято трудоустройством исполнителей, которые могут остаться не у дел.

Отметим, что победителем первенства Украины среди 21-летних в нынешнем сезоне стало Динамо, второе место заняла молодежь Шахтера.

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