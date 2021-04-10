Динамо потеряло капитана перед игрой с Шахтером

Сидорчук получил четвертую в сезоне желтую карточку и не поможет киевлянам в битве с горняками

В украинском класико Шахтер – Динамо, которое состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский", киевлянам не поможет капитан команды Сергей Сидорчук.

Причиной стала дисквалификация, которую Сидорчук заработал 10 апреля в матче Динамо с Днепром-1. Сергей получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. Следовательно, против горняков через неделю полузащитник выйти не сможет.

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что в предстоящем национальном дерби не сыграет и бывший капитан Шахтера Тайсон. Как мы писали ранее, лучший футболист чемпионата Украины-2019 покидает горняков. Бразильцу не хватило всего одной игры до 300 поединков за дончан.

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Тайсон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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