Динамо потеряет еще одного легионера

Эрик Рамирес вернется в чемпионат Словакии / Фото: Коллаж: Сегодня, Официальный сайт ФК "Динамо"

20 августа стартует чемпионат Украины в Премьер-лиге. Клубы начали подготовку к новому сезону, а киевское Динамо даже успело сыграть спарринг со швейцарским Ивердоном.

Однако в следующем чемпионате мы не увидим многих легионеров, украшавших элитный дивизион. Виной всему военная агрессия "страны 404".

Реклама

Руководство киевского Динамо решило отправить в очередную аренду своего нападающего Эрика Рамиреса. 23-летний футболист будет выступать в составе братиславского Слована. В составе действующего чемпиона Словакии Рамирес будет выступать на правах аренды, сообщает Esencia Hry.

Стоит отметить, что наставник Динамо Мирча Луческу не особо то и рассчитывал на венесуэльца. За полгода в Динамо Рамирес сыграл 7 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Реклама

Весной Эрик выступал во втором испанском дивизионе за Спортинг Хихон и тоже не впечатлил результативностью. Форвард сыграл 12 поединков, так и не отметившись результативными действиями.

Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Прошлым летом киевское Динамо купило венесуэльца у словацкого клуба Дунайска Стреда за 1,75 млн евро, уведя его из под носа российского Рубина.

Реклама

Эрик Рамирес / Фото: YouTube Динамо Киев

Ранее мы сообщали, что два легионера "бело-синих" Беньямин Вербич и Томаш Кендзера хотят провести следующий сезон в составе киевлян. Футболисты собираются вернутся в состав Динамо несмотря на войну с Россией.