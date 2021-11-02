2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо попробует обыграть Барселону: расписание и результаты всех матчей ЛЧ за 2 ноября

Любомир Луканюк
2 ноября, 10:26
В нашей группе Бавария досрочно может оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов, а киевлянам не стоит отпускать далеко каталонцев

Барселона vs Динамо Киев / Фото: Reuters

Во вторник, 2 ноября, начинается четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Наше все внимание будет к поединку в Киеве, где Динамо принимает Барселону.

Динамовцам срочно нужно набирать очки, если они думают о еврокубковой весне.

Реклама

Следите за онлайном матча Динамо – Барселона у нас на сайте.

Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов

ГРУППА Е

22:00. Динамо – Барселона
Букмекеры: 5.10 – 3.95 – 1.70

Реклама

22:00. Бавария – Бенфика
Букмекеры: 1.17 – 8.20 – 16.00

ГРУППА F

Реклама

22:00. Вильярреал – Янг Бойз
Букмекеры: 1.41 – 5.20 – 7.30

22:00. Аталанта – МЮ
Букмекеры: 3.00 – 4.00 – 2.20

ГРУППА G

19:45. Вольфсбург – Зальцбург
Букмекеры: 2.39 – 3.60 – 2.95

22:00. Севилья – Лилль
Букмекеры: 1.57 – 3.95 – 6.80

ГРУППА Н

19:45. Мальме – Челси
Букмекеры: 15.50 – 6.70 – 1.22

22:00. Ювентус – Зенит
Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.60